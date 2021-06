Uno de los históricos de la selección nacional, Miguel Benítez cree que ya no va el ciclo de Eduardo Berizzo en la Albirroja. Asegura que no se ve nada de su trabajo y que es momento de replantear el futuro.

“A la selección le falta actitud, perdimos todo. Si así seguimos no iremos al Mundial y no haremos nada en la Copa América”, dijo tajante Peque a Radio Universo.

El ex jugador de Olimpia, campeón de América en el 2002 refirió que “Berizzo no transmite nada, porque no se ve nada en la cancha”.

“Su equipo es un equipo sin actitud, en la cancha deben jugar de memoria, la mayoría viene del extranjero y no puede ser que estemos en la posición que estamos”, se quejó.

También manifestó que “desconozco si usan la selección a nivel empresarial”, porque no hay visos de solución y de repunte. Critica además sus cambios.

“Richard Sánchez debe jugar de titular con Angel Cardozo. Arriba Almirón debe tener libertad de movimiento”, sugirió, al tiempo de asegurar que “hace mal todos los cambios”.

“Estamos perdiendo el rumbo y necesitamos urgente jugadores que revolucionen y ganar al menos tres partidos para salir de donde estamos”, señaló.

Miguel Benítez asimismo cree que “la mentalidad del futbolista debemos cambiar, porque somos demasiado conformistas” y que “el entrenador debe ser paraguayo”.

“Berizzo ya jugó veinte partidos y no mostró nada. De Marcelo Bielsa no tiene nada”, significó y también remarcó que la actitud es la que se debe trabajar.