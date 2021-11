El dirigente cerrista confirmó hoy en charla con Deportes Uno que, efectivamente, ya constataron el perjuicio material que dejó la presencia de los olimpistas en la platea Pettengill.

“El único incidente fue que los hinchas del tradicional rival rompieron butacas, los baños, pero ya le vamos a pasar la factura en su momento”, soltó.

A su vez, JJZ dirigió la mirada hacia la oposición, que intentará hacerle contra en la venidera Asamblea electiva de autoridades. “En su momento hay que ver quienes son los candidatos. Quienes son sus padrinos, que vaciaron, que no vaciaron; cuanto es su ingreso, si es politiquero. Vamos a ver quienes son los que se presentan", disparó.

El hoy vicepresidente financiero se refirió con especial puntualidad al candidato Rubén Recalde, quien dijo en su momento que -de llegar a la presidencia- sortearía las deudas “de taquito”. “Seguro no sabe ni chutar, no tiene ni idea, en el fútbol no hay nada de taquito. No tiene ni idea de lo que es estar adentro del club", lamentó.

La dinastía Zapag reagrupa sus fuerzas y se prepara con las miras puestas en la puja electoral. "Cerro Porteño es una plataforma para incursionar en la política, hay gente que se quiere servir del club y en Cerro hay que poner y no llevar. Y eso no lo vamos a permitir", sentenció.