"El problema familiar que tuve no lo he podido solucionar y por eso paramos el contrato este día", indicó el orientador colombiano.

Al igual que Robert Harrison, Juan Carlos dijo que "de mutuo acuerdo y por razones familiares propias, desafortunadamente no puedo continuar en el cargo como seleccionador".

En su despedida reconoció que quería seguir, pese a las buenas sensaciones que tenía estando al frente del puesto conferido en setiembre.

"No me voy dolido. Me familiaricé con el fútbol paraguayo y la experiencia me deja bastante contento", indicó.

Destacó "a los jugadores, con quienes tuve el gran honor de trabajar". "Pude conocerlos y me llevo un gran recuerdo de esta mi corta gestión, agradecido por la oportunidad. Fue un orgullo para mí entrenar a Paraguay", añadió.

A partir de este martes se abre el proceso de selección del nuevo técnico. Robert Harrison no dio pistas acerca de quién pudiera ser el elegido.