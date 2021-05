El representativo que dirige el paraguayo Gustavo Florentín venció 2-0 con goles de Jair Reinoso por partida doble a los 45’ y 64’.

The Strongest no había ganado hasta el momento en la Copa y aunque numéricamente esté con el panorama complicado, al menos su rehabilitación pone suspenso al Grupo C.

Suma tres unidades y en las dos fechas que le restan a la fase le puede pelear cuanto menos el segundo cupo a Santos o Boca Juniors o máxime la Copa Sudamericana.