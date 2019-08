El defensor del Sportivo Luqueño se disculpó en persona por la patada que metió, y dejó secuelas, en el físico del referente franjeado.

En este sentido, Cabrera comentó que fue Roque quien le invitó a su casa a compartir la cena y dejar la cuestión en buenos términos.

“Quise contactarme con él (Roque) y después hablamos, quería disculparme porque en las redes me mataban, quería aclarar todo”, indicó el zaguero hoy en charla con la 970 AM.

Cabrera afirmó que Roque entendió y le restó importancia al asunto. "Charlamos mucho ahí, Roque mismo me dijo que no fue intencionalmente. Le comenté que en la redes se descargaban en contra mía y me dijo que no haga caso a esas cosas”, alegó.

El capitán de Olimpia ya olvidó el asunto y hasta se mostró abierto a los pedidos de Cabrera. “Lo primero que le dije fue que quería ver lo que le hice, y se quedó una rayita ahí. Ya tiene un recuerdo mío”, soltó.

"La gente ve eso que pasó y ya tira mala onda, dentro de la cancha somos rivales y afuera de ella, amigos”, añadió el futbolista auriazul.

En otro punto, Cabrera lamentó las críticas que bajan desde la hinchada azul y oro, por el último resultado. “Cuando perdemos somos un desastre todos, pero cuando ganamos nos quieren y somos los mejores”, sentenció.