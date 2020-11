La familia del exjugador (41) no tiene noticias de su persona desde el 12 de septiembre del 2019, cuando, según comentan, hizo de chófer particular a un hombre sin identificar en un viaje a la Provincia de Santa Fe, Argentina.

“Ya pasó mucho tiempo y no sabemos nada de él. No queremos alarmar, pero necesitamos saber de él. Su familia está muy preocupada”, afirmó a HOY Deportes una fuente cercana a la familia que prefirió quedar en el anonimato.

La fuente contó que el exjugador le había comentado que iría a la Argentina y que llegó a tener contacto, pero que de un día para otro… se esfumó.

“Antes del viaje él me había comentado que iría a la Argentina como chófer, pero que volvería en dos días. Eso fue el 9 de septiembre del año pasado. Antes de jugar un clásico (de la liga aregüeña) él me comentó de esa oportunidad laboral”, explicó.

“Estando allá, él me escribe. Me mandó fotos y eso de que él estaba en Argentina, según él. Eso fue el 12 (de septiembre). Desde ese día no sabemos más nada de él, eso fue lo último que se supo”.

La desaparición de Justo Rolando Meza está en conocimiento de la comisaría de su localidad y hasta de la Interpol. Sin embargo, la familia no se animó a mediatizar el caso por temor a los rumores que les llegaban. “No hacíamos la denuncia a través de las redes sociales por la seguridad de su familia. Escuchamos que a la persona que le llevó, al parecer, estaba en algo turbio. Eso es lo que escuchamos”, contó.

Los números habilitados para contactar con los familiares de Justo Rolando Meza son el 0985 527 417, 0971 214 354, 0981 438 656 y el 0983 840 382.