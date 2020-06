Alguna vez el filósofo alemán Arthur Schopenhauer dijo que “el destino mezcla las cartas, y nosotros las jugamos”. Y algo de razón tiene.

Leonardo Machado (25) juega a la pelota desde que tiene uso de razón. Desde pequeño se enfocó en el sueño de vivir del fútbol, de hacer todos los días lo que tanto le apasiona.

Hasta parecía que el destino iba de su lado. Se formó en las inferiores de Libertad y Cerro Porteño e integró las distintas selecciones juveniles de la Asociación Paraguaya de Fútbol, pero hoy su realidad está lejos del cómodo pasar que tienen asegurado las grandes estrellas del deporte.

En este sentido, el joven atleta depende de los reducidos pagos de su club, el Atyrá FC de la División Intermedia, y los fondos de auxilio que gestiona la APF, pero no alcanza.

“Busco trabajo señores, de lo que sea y como sea. Nunca hice nada más que jugar al fútbol y emprender alguno que otro negocio. Pero tengo muchísimas ganas de trabajar, y si puedo aprender, mejor. Mi sueño sigue firme, pero hay que seguir produciendo”, escribió en su cuenta de Twitter el campeón con Cerro Porteño en 2015.

Busco trabajo señores, de lo que sea y como sea. Nunca hice nada más que jugar al fútbol y emprender alguno que otro negocio. Pero tengo muchísimas ganas de trabajar, y si puedo aprender, mejor. Mi sueño sigue firme, pero hay que seguir produciendo. — Leonardo Machado (@leomacha1) June 23, 2020

¿Y quién iba a pensar que llegaría a este extremo? Promocionado al plantel principal de Cerro Porteño por Francisco ‘Chiqui’ Arce, reconoció en una larga charla con HOY Deportes que está, si se quiere decir, “sorprendido” por el momento que le toca vivir.

“Uno nunca se imagina estar en la lona. Es complicado porque uno espera mucho más”, lamentó.

La carrera de Machado iba en franco ascenso hasta que sufrió una grave lesión que le apartó del primer equipo de Cerro Porteño, y justo en la turbulenta época que vio pasar a César Farías, Gustavo Morinigo, Gustavo Florentín y Gustavo Matosas. Según contó, algo de chances encontró con Matosas, quien lo quería perfeccionar. Pero el entrenador uruguayo se marchó al poco tiempo e “inmediatamente” comenzó su “trajín”.

Es así que salió a préstamo al Sportivo Trinidense, donde disputó todo el Clausura 2017. Cumplido el trato, en 2018 estaba escrito que no continuaría en Cerro, entonces aceptó la rescisión. Este es el punto de inflexión de su historia. “Ahí se complica todo. Ahí empieza la lucha. De alguna u otra manera yo no iba a jugar en Cerro, ni en reserva. Por el tema de la ley del Sub 20 y la cantidad de jugadores y todo eso”, comentó.

Leo no tenía ofertas y el mercado de pases estaba cerca de cerrar. No le quedó otra que mirar hacia el ascenso. Como no encontró trabajo en la Intermedia, en 2018 llegó al torneo de la Primera División B, para defender al 3 de Febrero del barrio Ricardo Brugada. Allí conoció la realidad de los futbolistas que rozan el amateurismo. “No cobrás como cobrás en Primera, obviamente. Prácticamente es una ayuda para entrenar. Y la plata está en los premios”, alegó.

Y parecía que la cosa iba a mejorar tras un par de sacrificados años en la tercera categoría. En enero pasado recibió el llamado del ‘Bambino’ Carlos Jara Saguier, que se lo llevó a Atyrá FC para el torneo de la Intermedia 2020.

Todo marchaba sobre ruedas: buena paga, proyecto deportivo ambicioso y un grupo listo para pelear el ascenso, pero la pandemia del COVID-19 echó los planes por el suelo. Y debido a la postergación del certamen, los clubes de Segunda apenas están pudiendo pagar el 50% de los sueldos, algunos dan montos simbólicos y andan expectantes de las ayudas y otros, simplemente, y para no correr con más gastos, liberaron a los jugadores.“El club (Atyrá) se porta y se sigue portando con nosotros”, afirmó.

Machado está dispuesto a hacer “de todo” ya que es responsable de los gastos de su pequeña hija y las cuentas no esperan. Pese a las circunstancias, espera conseguir un trabajo que le permita absorber esta situación y está convencido de que “son momentos y uno tiene que saber sobrellevarlo”.

“No hay que rendirse, hay que pelear. Creo que tenemos que tocar suelo. Hay gente que comienza sin tener nada, y termina teniendo todo”, sentenció.