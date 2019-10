Con la victoria, el Flamengo llegó a 52 puntos, cinco más que el Palmeiras, que ayer empató 1-1 en su propia casa frente al Atlético Mineiro.

Entre los goleadores no hubo novedades. Sigue al frente Gabriel Barbosa 'Gabigol', del Flamengo, que suma 18 y no jugó este domingo por sanción, seguido con 11 por Gilberto, del Bahía, quien en esta jornada no anotó.

- Resultados de la vigésimo tercera jornada:

Chapecoense 0 - 1 Flamengo

Ceará 0 - 1 Goiás

Palmeiras 1 - 1 Atlético Mineiro

Botafogo 0 - 1 Fluminense

CSA 3 - 1 Avaí

. Sábado:

Sao Paulo 2 - 1 Fortaleza

Vasco da Gama 0 - 1 Santos

Gremio 0 - 0 Corinthians

Bahía 1 - 2 Athletico Paranaense

Cruzeiro 1 - 1 Internacional

- Clasificación:

PJ G E P GF GC Pts

.1. Flamengo 23 16 4 3 48 20 52

.2. Palmeiras 23 13 8 2 38 17 47

.3. Santos 23 13 5 5 34 23 44

.4. Corinthians 23 11 9 3 25 13 42

.5. Sao Paulo 23 10 9 4 25 16 39

.6. Internacional 23 11 5 7 29 29 38

.7. Bahía 23 10 7 6 28 20 37

.8. Gremio 23 9 8 6 37 25 35

.9. Ath. Paranaense 23 10 4 9 33 23 34

10. Goiás 23 10 3 10 23 32 33

11. Atlético Mineiro 23 9 4 10 28 28 31

12. Botafogo 23 8 3 12 19 25 27

13. Vasco da Gama 23 7 6 10 21 30 27

14. Fortaleza 23 7 4 12 25 33 25

15. Fluminense 23 7 4 12 25 34 25

16. Ceará 23 6 5 12 23 23 23

17. Cruzeiro 23 4 8 11 18 32 20

18. CSA 23 5 7 11 14 34 22

19. Avaí 23 3 7 13 13 37 16

20. Chapecoense 23 3 6 14 18 36 15