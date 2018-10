Pablo Escobar tiene contrato vigente con el boliviano The Strongest hasta finales de año. Culminado el vínculo con el club paceño, el paraguayo tomará una determinación acerca de su futuro inmediato.

Pero por lo que manifestó en conferencia de prensa, fácilmente se puede deducir que el ex Sportivo Luqueño y Cerro Porteño no piensa aún en una retirada.

“Soy jugador de fútbol y tengo contrato hasta el 31 de diciembre. Pero hasta el momento vivo y pienso como futbolista”, manifestó el veterano goleador.

Escobar es el referente más importante de la historia contemporánea del atigrado boliviano. Y aunque el retiro parece no formar parte de sus planes, asimismo analiza la posibilidad de ser técnico.

“Hasta el momento no he tomado alguna decisión. Lo más probable es que algún día dirija, puede ser aquí o donde me elijan”, indicó.

Pablo Escobar habló al respecto de ese punto en razón de que fue objeto de especulaciones que lo vinculaban con ser entrenador de The Strongest.

Medios bolivianos creen que la directiva del club podría darle la oportunidad de conducir al plantel una vez que César Farías tome definitivamente a la selección de Bolivia.