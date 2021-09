Loable gesto del zaguero Luis Cardozo.

En este sentido, el jugador de Libertad se encontró esta mañana con Mario Ruíz, del Atlético Juventud de Loma Pyta, y le obsequió un par de flamantes botines, como todo buen compañero de profesión.

Es que Ruíz sorprendió anoche en el choque de ambos equipos por los 16avos de final cuando, literalmente, abrió su calzado y completó el partido con otro distinto en el pie izquierdo, a puro ingenio.

El ex Cerro Porteño no fue ajeno a la situación del joven jugador de la Primera División C (Cuarta División del sistema de ligas local) y respondió a su necesidad con un obsequio cargado de camaradería.