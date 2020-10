En una rueda de prensa virtual ofrecida desde el Complejo Celeste horas después del duelo contra la Roja que Uruguay ganó por 2-1, Tabárez recordó que cuando el arbitraje alguna vez pudo perjudicar a su equipo nunca se quejó y ahora pide igualdad de condiciones.

"Tenemos la postura de no hablar cuando nos perjudicaron, perjudicaron entre comillas, porque yo acepto eso. El VAR se instauró y hay que respetarlo. Obviamente el deseo es mejorarlo permanentemente para que no haya problemas en un partido. Me parece que no se debería buscar ocasiones de sentirse perjudicado para hacer una revolución y nosotros no lo hacemos", dijo.

La polémica sobre un penal cometido sobre Chile y no señalado en el segundo tiempo por el árbitro paraguayo Eber Aquino, ni siquiera después de la revisión del VAR, levantó críticas tanto en la selección dirigida por el colombiano Reinaldo Rueda como medios y aficionados chilenos, y centró los comentarios sobre el encuentro.

No obstante, Tabárez reconoció que Chile superó "en juego en el comienzo del segundo tiempo" a sus jugadores y que, pese a que los dirigidos por Rueda "presionaron bien", su equipo "no se cayó".

"Chile vino a tratar de presionar más, presentó mayor intensidad y no lo hizo tanto en el primer tanto y nos sorprendió (en el segundo), no encontramos la salida. Eso puede pasar en el fútbol", argumentó el 'Maestro'.

Fuertes rumores indican que la Federación de Fútbol de Chile protestará por la actuación del juez compatriota.