El máximo goleador compatriota en el fútbol europeo habló largo y tendido con Futgol 970.

Fiel a su estilo, Tacuara Cardozo fue de frente y no evitó el tema que más escarmienta la conciencia futbolística nacional.

Para comenzar, y a pesar de lo que la gente le pueda reclamar, considera que aquel 2010 “fue el mejor año” de su carrera. “Salí goleador, campeón. Tres títulos con el Benfica y goleador de la Europa League", afirmó.

Es que su idilio con los goles llegó hasta el Mundial sudafricano y tuvo su punto culminante con aquel penal que le convirtió a Japón en octavos, para sellar una histórica clasificación a los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica. "La gente no valora mucho nomás el gol contra Japón. Para mí, fue uno de los mejores goles por más que haya sido de penal. Para la selección fue el mejor gol porque nunca pudimos pasar de fase”, indicó.

Paraguay se mediría España, entonces monarca de Europa, en la siguiente ronda, por un lugar en semis. Corrían 58 minutos de juego cuando Gerard Piqué le cometió falta dentro del área a Cardozo. El árbitro, Carlos Batres, pitó penal y por un ínfimo instante el país entero aguantó la respiración. El entonces artillero del Benfica portugués tomó el balón. Se perfiló, apuntó y disparó. Mandó un zurdazo que Iker Casillas se encargó de ahogar.

La reacción de la hinchada fue letal. Cardozo pasó de héroe a villano, sensación que le acompaña hasta el presente. “Para mí fue un gran partido contra España. Todos los que estuvimos ahí les pasamos por encima. Cualquiera puede errar un penal, grandes jugadores erraron. Yo no pensaba en otra cosa, quería que entre la pelota en el arco, pero Dios no quiso… No creo que ese momento haya sido el peor de mi carrera", señaló.

El resto ya es historia conocida. David Villa marcó el único y lapidario tanto que catapultó a España a las semifinales. Más tarde alcanzaría la Copa más codiciada.

CERRO - LIBERTAD

Su tiempo en el fútbol europeo terminó con unas temporadas en Turquía. Al volver al país, intentó acercarse a la directiva de Cerro Porteño, entonces presidida por Juan José Zapag. Buscó un trato para poder cumplir el deseo de su señor padre, pero no recibió la consideración que esperaba.

"Le esperé un poquito a la gente de Cerro y no pasó nada. Después apareció el señor De Los Ríos en un acontecimiento, luego me llamó Horacio (Cartes) y ahí solucionamos todo”, explicó sobre como fue a parar a Libertad.

“Con la gente de Cerro siempre estamos en contacto, no es que quedamos mal, pero ya sabemos como se maneja Cerro. No creo que llegue a jugar en Cerro, ya tengo edad”, soltó.

LA PREMIER

Para cerrar la entrevista, Tacuara comentó que en un momento dado recibió cuatro ofertas de la Premier League inglesa, pero se quedó con las ganas de cumplir su sueño. “Manchester City, Chelsea, Newcastle, el último fue Arsenal. Le dije a mi señora que si jugaba en Inglaterra, me cansaría de hacer goles. Ahí tiran centros desde media cancha más o menos”, alegó.

Un mensaje para los futuros cracks: “Todo hay que aguantar si te sale una oferta en el exterior, el techaga´u de la novia, los amigos, el asado, la cervecita. Todo", sentenció.