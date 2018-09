La lluvia hizo de las suyas el fin de semana pasado en la tercera categoría.

En este sentido, hoy se disputará Olimpia de Itá vs. Cristóbal Colón de Ñemby, 24 de Septiembre de Valle Pucú vs. Sportivo Ameliano y 12 de Octubre de Itauguá vs. 29 de Septiembre.

También los minutos faltantes en el lance Atlántida vs. Cristóbal Colón (JAS), que iba empate 2-2 cuando se suspendió al minuto 58’.

RESULTADOS

*Viernes 14 de septiembre:

Tacuary 1-0 Presidente Hayes.

*Sábado 15:

Atlético Colegiales 1-0 Benjamín Aceval.

Pilcomayo 2-1 3 de Noviembre.

*Domingo 16:

Capitán Figari 2-0 3 de Febrero RB.

*Miércoles 19:

Cristóbal Colón (JAS) 2-2 Atlántida (desde los 58’). 15:30 horas.

24 de Septiembre vs. Sportivo Ameliano. 15:00 horas.

12 de Octubre (I) vs. 29 de Septiembre. 15:00 horas.

Olimpia de Itá vs. Cristóbal Colón (Ñ). 15:00 horas.

Libre: Deportivo Recoleta.

CLASIFICACIÓN

12 de Octubre (I) 55*, Tacuary 50, Atlético Colegiales 47, Sportivo Ameliano 46*, 3 de Febrero RB 40, Cristóbal Colón (JAS) 39*, Cristóbal Colón (Ñ) 37*, Deportivo Recoleta 37, Presidente Hayes 33, Atlántida 33*, Pilcomayo 33, 24 de Septiembre VP 30*, 3 de Noviembre 30, 29 de Septiembre 30*, Benjamín Aceval 27, Capitán Figari 23, Olimpia de Itá 13*.

PROGRAMACIÓN FECHA 29

Esta es la jornada de adelanto que debía jugarse hoy y que cede su espacio a los cuatro choques mencionados más arriba.

Así, la agenda de la fecha 29 pasa del día 19 al 26, de acuerdo a lo que dictaminó la Divisional de la B.

COMPROMISOS (15:00 horas e simultáneo)

* Atlántida vs. 3 de Noviembre.

* Presidente Hayes vs. Pilcomayo.

* 3 de Febrero vs. Tacuary.

* Sportivo Ameliano vs. Capitán Figari.

* Cristóbal Colón de Ñemby vs. 24 de Septiembre.

* 29 de Setiembre vs. Olimpia de Itá.

* Benjamín Aceval vs. Deportivo Recoleta.

* Cristóbal Colón JAS vs. Atlético Colegiales.

* Libre: 12 de Octubre de Itauguá.

AGENDA DE LA FECHA 30

Estos lances fueron calendarizados en su totalidad para este sábado 22 en horario dividido. Hay una propuesta matinal y el resto es a la tarde.

PARTIDOS

* Capitán Figari vs. Cristóbal Colón de Ñemby, 10:00 horas (Lambaré)

* Pilcomayo vs. 3 de Febrero, 15:00 horas (Mariano Roque Alonso)

* Atlético Colegiales vs. Atlántida, 15:00 horas (Cuatro Mojones)

* 24 de Setiembre vs. 29 de Setiembre, 15:00 horas (Areguá)

* Tacuary vs. Sportivo Ameliano, 15:00 horas (Ricardo Gregor)

* Deportivo Recoleta vs. Cristóbal Colón JAS, 15:00 horas (Roque Battilana)

* 3 de Noviembre vs. Presidente Hayes, 15:00 horas (barrio San Pablo)

* 12 de Octubre vs. Benjamín Aceval, 15:00 horas (Itauguá)

* Libre: Olimpia de Itá.