Los 12 presidentes de los clubes de Primera División (Juan José Zapag sustituyó a su hermano Raúl en representación de Cerro Porteño) se dieron cita hoy con el Consejo Ejecutivo del fútbol nacional en la sede de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), de forma presencial y bajo rigurosas medidas sanitarias.

En este sentido, se aprobó el protocolo sanitario presentado por el jefe médico de APF, doctor Gerardo Brunstein, y se estableció la vuelta a los entrenamientos individuales desde el lunes 8 de junio. El retorno a los entrenamientos colectivos será el lunes 22 de junio. El Apertura 2020 se reanudará el 17 de julio.

El coronavirus, que en Paraguay provocó once muertes y hasta la fecha 900 contagios, provocó la suspensión del Apertura 2020 el 13 de marzo, en la octava jornada.

La tabla se detuvo con Libertad como líder, con 19 puntos, seguido de Olimpia, el campeón de los últimos cuatro torneos, con cuatro unidades menos.

De esta manera, el primer fin de semana con fútbol en tres meses se mostrará de la siguiente manera, en el marco de la 9na fecha: Sol de América vs. 12 de Octubre (I), Guaireña vs. Guaraní, Cerro Porteño vs. Libertad, River Plate vs. Nacional, Sportivo Luqueño vs. Olimpia, General Díaz vs. Sportivo San Lorenzo.

Clasificación: 19 Libertad, 15 Olimpia, 14 Nacional, 14 Guarani *, 13 Guaireña, 12 Cerro Porteño, 10 River Plate *, 10 Sol de América, 7 Sportivo San Lorenzo, 6 12 de Octubre (I), 5 Sportivo Luqueño, 4 General Díaz.

*Partido pendiente.