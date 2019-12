Ocho conjuntos ya aseguraron, con antelación, la clasificación para las eliminatorias: El Barcelona, el Bayern Múnich, la Juventus, el Manchester City y el París Saint Germain como primeros de su respectivo grupo, junto al Leipzig, el Real Madrid y el Tottenham, que tienen el billete garantizado pero como segundos.

A una de las ocho plazas vacantes aspiran quince equipos. Entre ellos el vigente campeón, el Liverpool o el Atlético Madrid, Valencia, Inter, Chelsea, Ajax junto con el Salzburgo, Nápoles, Borussia Dortmund, Zenit San Petersburgo, Lyon, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta y Bayer Leverkusen,

Sin embargo, no tienen opción de quedar entre los dos primeros el Benfica, el Club Brujas, Estrella Roja, Galatasaray u Olympiacos, que pujarán por ser terceros para pasar a disputar la Liga Europa, ni el Genk, Lokomotiv de Moscú, Lille y Slavia de Praga, que serán cuartos en cualquier caso.

La última fecha de la fase de grupos irrumpe hoy con los encuentros de los Grupos E, F, G y H. El campeón, el Liverpool, visita al Salzburgo. Ambos tienen opciones de progresar en la competición. Mientras que al equipo de Jurgen Klopp, líder de la Premier, le vale con un empate, el representante austríaco no depende de sí mismo. Necesita ganar y que el Nápoles, en el otro encuentro del grupo, no gane al Genk belga, ya eliminado.

Al cuadro napolitano le basta con un empate en Bélgica para estar en los octavos de final. Incluso la derrota le puede clasificar si el Salzburgo no gana al Liverpool.

En el F, con el Barcelona ya como primero, la otra vacante será para el Inter o el Borussia Dortmund, que tienen los mismos puntos pero con el cuadro italiano mejor posicionado en el caso de equilibrio entre ambos.

El conjunto de Antonio Conte recibe al Barcelona en Milán. La victoria le asegura el avance en la competición. Si no gana, necesita al menos obtener el mismo marcador que los alemanes, que reciben al Slavia Praga y que está obligado a sumar más puntos en esta última jornada que el Inter.

El Leipizig busca el primer puesto del Grupo G. Para eso le basta con un empate en el campo del Lyon, que se juega el pase. El conjunto francés necesita la victoria o sumar más que el Zenit, con el que está igualado en la clasificación. El equipo ruso visita al Benfica, que no puede acabar entre los dos primeros pero que aspira a entrar en la Liga Europa. El Zenit estará en las eliminatorias si gana o si cosecha el mismo marcador que el Lyon de Rudi Garcia.

Todo puede pasar en el Grupo H. El Ajax, el Valencia y el Chelsea pujan por dos plazas. El Lille está eliminado. El campeón holandés, líder con 10 puntos, recibe al Valencia en el Johan Cruyff Arena. Le vale el empate al bloque de Erik Ten Hag. Sin embargo, el Valencia debe ganar para no depender del Chelsea, que recibe en Stamford Bridge al Lille. El cuadro inglés, que sale peor parado en caso de igualdad con el representante español, necesita la victoria y que el equipo de Albert Celades no lo haga.

El miércoles se completará la fecha final de la fase de grupos. En el A y el B todo está definido. El París Saint Germain, que será primero, recibe al Galatasaray, que puja por el tercer lugar con el Club Brujas, que recibe al Real Madrid, clasificado como segundo.

Similar situación con el Bayern y el Tottenham ya en octavos como primero y segundo, respectivamente. Ambos se enfrentan en el Allianz Arena mientras el Olympiacos necesita ganar al Estrella Roja para ser tercero.

El Manchester City será primero del Grupo C pase lo que pase. Sin embargo, la otra vacante puede ser para cualquiera de los otros tres equipos que forman parte del cuarteto. El equipo de Pep Guardiola visita al Dinamo Zagreb, que necesita ganar pero también que el Shakhtar, ahora segundo, no lo haga en Ucrania contra el Atalanta, que igualmente cuenta con posibilidades. El representante italiano tiene que sumar los tres puntos y, además, que el Dinamo Zagreb no venza al City.

El Atlético Madrid o el Bayer Leverkusen pasarán a octavos como segundos del Grupo D, donde el Juventus ya tiene garantizada su presencia como primero. El campeón transalpino visita Leverkusen. El Bayer necesita la victoria y, además, que el Atlético Madrid no se imponga en el Wanda Metropolitano al Lokomotiv Moscú. El equipo de Diego Pablo Simeone depende de sí mismo. Si gana al conjunto ruso estará en octavos.