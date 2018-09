"Uno tiene que dejar todo por el Olimpia, el club es demasiado grande", dijo el arquero a medios de prensa.

Olimpia lidera el torneo con 22 puntos y este sábado se va a Ciudad del Este para enfrentar a Sol de América por la décima ronda.

Aguilar indicó que "por suerte y gracias a Dios que nos está yendo bastante bien en el campeonato", además de sentirse bien en lo personal por su rendimiento.

"Sabía en dónde me estaba metiendo. Que iba ser difícil el puesto del arquero porque Azcona) estaba en su mejor momento", dijo.

Añadió que "me siento tranquilo y solo me mentalizo en trabajar". "Estoy tratando de aprovechar en lo máximo la confianza que me esta dando el profe, dejando todo en cada partido", precisó.