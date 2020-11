El gol de la victoria corrió a cargo de Pablo Ayala cuando se jugaban los primeros cinco minutos de la segunda parte.

12 de Octubre rindió con altura, frente a un Guaraní opaco. Correoso, voluntarioso pero hoy falto absolutamente de criterio de ofensiva.

En los pases filtrados siempre terminó efectuando mal los servicios. Cuando ingresó Cecilio Domínguez, Gustavo Costas quiso darle más dinamismo al ataque.

De hecho logró que el ex Independiente filtrara jugadas en diagonal pero no tuvo acompañamiento y si no terminaban mal las acciones, era Mauro Cardozo quien atenazaba los disparos.

Desde la mitad de la cancha para adelante, Guaraní estuvo totalmente errático. Su rival empero tocaba con agilidad la pelota y llegaba con mucha claridad, aunque también le faltó una pizca de mejor resolución.

Es el segundo triunfo del conjunto blanquiazul de la mano de Pedro Sarabia, quien además de meterlo en zona de play off lo impele a la punta del torneo en solitario.

Guaraní a su vez, además de tener una total irregularidad en su nivel queda momentáneamente eliminado de la liguilla y con enormes correcciones que hacer para mejorar su rendimiento.