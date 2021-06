"No me parece justo que se repita una Copa América en Brasil", indicó Gareca, quien en conferencia de prensa recordó que la última edición del torneo ya se disputó en ese mismo país en 2019, año en el que la selección peruana fue finalista.

El técnico argentino hubiese preferido que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) evaluase otras opciones diferentes a Brasil.

Para Gareca no tiene tanta importancia que Brasil sea el país más golpeado de Sudamérica por el covid-19 porque "pandemia hay en todos lados" y no hay ningún país que no esté afectado en mayor o menor medida.

El seleccionador de Perú indicó que todavía no le han comunicado oficialmente que exista la obligación de vacunarse para participar en el torneo, pero anticipó que lo evaluará si finalmente resulta un requisito indispensable.

Hasta el momento los futbolista peruanos no han podido recibir las dosis de la vacuna china de Sinovac que suministra la Conmebol ya que ese tipo de vacuna aún no ha recibido la aprobación por parte del organismo regulador nacional.

Sobre los rumores de que algunos futbolistas podrían renunciar a jugar el torneo continental, Gareca señaló que también le han llegado "como toda clase de comentarios, pero no hay nada oficial ni concreto".

"Ahora estamos enfocados en las eliminatorias y no quiero que nada nos desvíe de eso. Lo miro muy superficialmente. Eso no me aparta de las fechas de las eliminatorias", apuntó Gareca.

La selección peruana reanudará este jueves su participación en las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial de Catar 2022 este jueves, al recibir a Colombia en el Estadio Nacional de Lima, mientras que cinco días más tarde visitará a Ecuador en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito.

La Blanquirroja está urgida de ganar después de haber logrado apenas un punto en las cuatro primeras jornadas, lo que le hace ser penúltima en la clasificación, igualada con la colista Bolivia.