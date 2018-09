Dinamarca acudió ayer a Trnava con un equipo de segunda fila que incluía jugadores de fútbol sala debido a que las negociaciones contractuales con los habituales del primer equipo llegaron a un punto muerto, informa el periódico danés 'Ekstra Bladet'.

Los jugadores, entre ellos Christian Eriksen, del Tottenham, exigen poder celebrar acuerdos de patrocinio individuales con empresas que compiten con los patrocinadores de la selección nacional. Las condiciones de viaje de los jugadores también están sobre la mesa.

El martes, el sindicato de jugadores hizo una segunda oferta para ampliar sus contratos existentes, lo que habría pospuesto las negociaciones hasta después de estos dos partidos. El DBU rechazó la misma oferta el domingo.

Los daneses también jugarán con este equipo contra Gales el domingo en la Liga de Naciones (nuevo torneo de UEFA). El seleccionador nacional, Age Hareide, no estará a cargo del equipo, ya que la DBU no quiere que dirija a un equipo que él mismo no eligió.