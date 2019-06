La afición deportiva no le tiene fe a Juan Manuel Iturbe, mucho menos los hombres que alguna vez defendieron la Albirroja. Julio González Ferreira hizo leña del ‘árbol caído’.

El exdelantero y hoy empresario disparó munición de grueso calibre hacia la figura del veloz futbolista de los Pumas mexicano.

En este sentido, González Ferreira sostiene que Iturbe “no representa a la afición” y por ello su cuestionable desempeño viene a raíz de que “no siente la camiseta”.

"Iturbe no debe jugar el jueves, de ser posible hay que mandarle a la tribuna, es evidente que no siente la camiseta de la selección y no representa a la afición”, disparó el exjugador hoy en charla con Deportes Uno.

Ferreira alegó que “el 99% de los paraguayos coincidimos que Iturbe no debe jugar contra Brasil”, además de "notarse" su falta de condición física para tan exigentes lances.

Por último, reconoció que “Brasil siempre fue superior”, que es el gran candidato de la llave y a quedarse con la Copa, pero que “Paraguay supo contrarrestar eso”. “¿Cómo?, entrando con garra”, sentenció.