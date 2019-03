Uno de ellos es fiscal declarado abiertamente "anticerrista" y otro es padre de un directivo del Club Olimpia. Sin embargo, desde la APF consideran que las argumentos expuestos por la entidad azulgrana no son suficientes para que los mismos se aparten de la investigación.

La causa abierta contra Cerro Porteño investiga la supuestas infracciones relacionadas a las banderas, pancartas, carteles, pintatas, etc, ofensivas hacia la APF, el presidente Robert Harrison, vicepresidente de la APF, y al director del Círculo de Árbitros, aparecidas en el encuentro disputado entre Cerro Porteño y Sportivo Luqueño el pasado 2 de marzo.

En ese sentido, el Club Cerro Porteño presentó una recusación en contra de dos miembros del Tribunal Disciplinario, Carlos Dami Llano y Armin Echeguren, en ambos casos por supuesta parcialidad manifiesta.

En el caso del Carlos Dami Llano, el club azulgrana manifiesta que el mismo es el padre del dirigente del Olimpia, Enrique Dami, lo cual podría comprometer el curso de la investigación al tratarse del clásico rival del conjunto de Barrio Obrero.





Respecto a Armin Echeguren, el funcionario del Ministerio Público en numerosas ocasiones manifestó en sus redes sociales su postura en contra de la entidad azulgrana, declarándose “anticerrista”

Sin embargo, el Tribunal decidió no hacer lugar a la recusación de Cerro Porteño, argumentando que el Club Olimpia, no es parte integrante de la investigación del presente caso, por lo que no existe ninguna incompatibilidad en que ambos integren dicho órgano.

En el caso del fiscal Echeguren, el Tribunal argumentó que las declaraciones en sus redes sociales “no son suficientes” para considerarse causales de enemistad.