“Nos quedamos fortalecidos después del partido con Argentina y ahora apostamos a la clasificación”, indicó el técnico albirrojo hoy en rueda de prensa.

Toto manifestó que para este choque, “el orden será vital. En el partido pasado nos defendimos bien y eso nos permite jugar correctamente en ataque”.

“Comprobamos que el orden en el mediocampo nos da seguridad defensiva y posibilidades de ir al ataque”, añadió el argentino.

Asimismo, Berizzo se muestra seguro de que aunque “el rival de mañana nos exigirá bastante”, la confianza es de alto nivel para ir a la caza de la victoria.

“Tenemos que desarrollar bien nuestro plan de juego, así como lo hicimos ante Argentina, ser verticales y causar daño”, refirió y estableció distancia de una dependencia de resultados externos.

Dijo al respecto que “nunca vinculamos nuestro partido a resultados ajenos. Colombia tiene jerarquía individual y colectiva y ya lo ha demostrado”.

“Con o sin cambios que hagan, mediremos a un equipo fuerte. Colombia es el rival hoy por hoy a vencer”, aseveró y apuesta a una exposición acorde a la complejidad del partido.

“Tenemos que ser fieles a un modo de jugar. Así como lo hicimos ante Qatar y Argentina tenemos que continuar con el mismo ritmo y mantener el atrevimiento”, sostuvo.

De un eventual fracaso, Eduardo Berizzo opinó que “fracasa quien no cree, el que se asusta y no intenta. Esas cosas no tienen nada que ver con nosotros”.

“Si no clasificamos no cambiaremos la idea que tenemos. Fracasar no lo vinculo al resultado final. Al finalizar el juego veremos qué pasó en los otros partidos, pero no lo tomamos como condicionante para prepara nuestro partido”, afirmó.