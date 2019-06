"Soy de la teoría que los procesos hay que culminar, más todavía cuando se cuenta con un técnico profesional, diferente, que llega a los jugadores y eso se nota en la convivencia".

Esas fueron las declaraciones del titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol a Radio Primero de Marzo. El dirigente afirma que continuarán el camino hasta finalizar el ciclo rumbo a Qatar.

"Si seguimos con el tema de cambiar técnicos cada rato, es un retroceso. Creo que es tiempo de dar un voto de confianza al profesor", indicó.

Añadió que "sabemos que se está comenzando el proceso, pero tenemos que ser conscientes que el mismo debe terminar en Qatar".

Acerca de la cita con Brasil, no negó su deseo de que "queremos hacer historia y entrar a las semifinales", ya que "este plantel tiene que demostrar que está para grandes cosas".

En otro punto de la charla, Harrison lamentó las críticas de otros ex seleccionados. "No cae bien que un ex compañero le critique a otro, en ese sentido cada uno es libre de expresar lo que quiere, pero no sienta bien", aseveró.

Paraguay juega esta noche con Brasil a partir de las 20.30 horas en Porto Alegre.