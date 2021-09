El órgano rector del fútbol brasileño, en una reunión virtual anoche y con el apoyo de 19 de los 20 clubes que disputan la primera división del Campeonato Brasileño -la única excepción fue el Flamengo-, decidió vetar la presencia de espectadores en los estadios para partidos de la Liga hasta que todos los clubes del país tengan esa posibilidad.

La municipalidad de Río de Janeiro autorizó el regreso del público a los estadios a partir del 15 de septiembre, con hasta el 40 % del aforo y para aficionados ya vacunados contra la covid, por lo que el Flamengo anunció que venderá entradas para su partido con el Gremio en el Maracaná del 19 de septiembre.

Otras autoridades municipales también ya liberaron la presencia del público en los estadios, que estaba vetada por la gravedad de la pandemia de covid en Brasil, pero el veto aún afecta a la mayoría de los clubes brasileños, incluyendo a los de Sao Paulo.

Como sus rivales alegan que el Flamengo tendría ventaja por poder contar con público en los partidos, la CBF vetó la entrada de los espectadores hasta que todos los clubes tengan ese derecho y anunció que presentará un recurso ante el Tribunal de Justicia Deportiva para impedirle al club carioca vender entradas.

El Flamengo, club más popular de Brasil y campeón de las dos últimas ediciones del Campeonato Brasileño, se negó a acudir a la reunión convocada por la CBF; afirmó que proseguirá con sus planes para vender entradas, y alegó que la Confederación no tiene poderes para decidir si los espectadores pueden o no acudir a los estadios.

"Desde que las autoridades públicas permitieron el regreso del fútbol con público, el Flamengo sustenta, de forma clara e inequívoca, que no es de responsabilidad de la CBF o de los clubes deliberar sobre la presencia o no de público en los estadios, por no tratarse de un asunto de competencia deportiva", alegó el conjunto carioca en un comunicado.

La nota recuerda que el 26 de septiembre del año pasado la Corte Suprema de Brasil decidió que, ante la pandemia de covid, compete a las autoridades gubernamentales decidir si autorizan la presencia de público en eventos deportivos o de cualquier otra naturaleza.

Agregó que el propio Tribunal de Justicia Deportiva, ante un recurso presentado por el Flamengo, coincidió en que las entidades deportivas no pueden inmiscuirse o negarse a la vigencia de decisiones del Estado sobre la retomada gradual de las actividades con público.