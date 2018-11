“Creemos que podemos hacer un gran partido ante Olimpia. Vamos a buscar algunas variantes y aprovechar los espacios que deja el rival cuando ataca”.

Esas fueron las palabras del técnico argentino, quien declaró a Futgol 970 AM que la parada no será nada fácil por toda la expectativa que genera.

“Olimpia ya tiene un estilo de juego. Tiene jugadores de jerarquía que se sienten cómodos”, reconoció el ex orientador de Santaní, Rubio Ñu entre otros.

Explicó asimismo que “todavía no tengo el once definido, no creo que modifiquemos mucho. Augusto Ruiz Díaz arrancaría en lugar de Claudio Correa”.

El lance será en Pedro Juan Caballero a las 17.50 horas, en el estadio del club Sportivo 2 de Mayo. Será juez Juan Gabriel Benítez.