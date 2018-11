No es una posición aún determinada pero cuando le consultaron sobre la posibilidad, el juez mundialista no rechazó la idea. Admite que tuvo ofrecimientos para representar a su natal Misiones.

"Si me convocan no diré que no", dijo Néstor Pitana a una emisora local y cuya entrevista la reproduce el portal argentino Clarín.

Néstor Pitana está en la fase final de su trayectoria profesional y reconoce que ya le acercaron la propuesta para volcarse a la política.

Si toma la decisión sería para ir por la diputación de Misiones. "hoy estoy enfocado en el arbitraje, pero ya he tenido algunas charlas al respecto", dijo.

Cabe señalar que Pitana es el más reconocido árbitro de Sudamérica y el mundo en la actualidad. Y dejó en claro que para adoptar decisiones involucrará a su familia.

El movimiento que anda tras sus pasos es el Frente Renovador de la Concordia Social, agrupación política que gobierna Misiones desde hace quince años.

Así, dicho grupo continuaría con la metodología de sumar prosélitos bajo el cartel de outsiders, dado que el ministro de deportes de esa provincia es el ex corredor de autos Rafael Morgenstern.