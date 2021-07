Continúa la polémica desatada por las explosivas declaraciones del actual 10 de la Albirroja.

En este sentido, Denis Caniza, el primer y único paraguayo en disputar cuatro ediciones de la Copa del Mundo, lanzó un par de dardos anoche en una emisión directa de su cuenta de Facebook. El mismo respondió sobre el caso y defendió su posición.

“Fue poco feliz e imprudente. Él (Almirón) es el menos indicado para salir a declarar de esa forma, porque es joven y se puede equivocar”, señaló Caniza hoy en charla con radio Primero de Marzo.

El exjugador manifestó que cree en la “inocencia” de Almirón, que no supo medir sus palabras y se presta a conversar con él para limar asperezas. “Todos queremos el bien de la Albirroja y hemos aplaudido cuanto consiguieron. En ningún momento nos (los históricos) referimos mal, al contrario fueron críticas constructivas. Lo seguiré apoyando. Cuando él quiera conversar… estoy aquí”, refirió.

“Deberíamos enseñar (a los chicos) quiénes fueron los ídolos y qué consiguieron”, remató.

Otro que no dejó pasar la oportunidad fue el temperamental Celso Rafael ‘Chito’ Ayala. El exdefensor, mundialista en Francia 1998 y Corea-Japón 2002, no fue tan diplomático como Caniza y salió duro al cruce. “Si no saben soportar una crítica, creo que no están preparados para estar en la Selección”, disparó.

“Yo no creo que se le (Almirón) haya metido nada en la cabeza, si debe prepararse para un diálogo, uno debe saber que decir por respeto”, alegó.

Ayala considera que Almirón “tampoco es trascendental” en el esquema de Eduardo Berizzo y que primero “tenés que conseguir (logros)” para “salir a declarar de esa forma”.

“Con los centros y cabezazos fuimos al Mundial. Nosotros también en su momento fuimos muy criticados. Este chico no me faltó al respeto a mí, sino a todas las generaciones que pasaron por la selección”, sentenció.