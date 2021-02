Delicada situación en Itauguá. Hubo un contagio masivo de COVID-19 y la cosa se complica todavía más porque no hay cláusula en el reglamento que le ampare para postergar sus partidos.

Según supo HOY Deportes, actualmente existe 19 positivos al nuevo coronavirus entre el plantel y staff del elenco ñandutí: 15 futbolistas (1 recibiría el alta a medianoche al cumplir 10 días de aislamiento), tres miembros del cuerpo técnico y uno de Utilería (el total de los funcionarios fue puesto en cuarentena, por lo que no se descarta una mayor incidencia del virus).

El cuerpo médico de la institución recomendó no jugar con Sol de América este sábado y de ser posible evitar también al Sportivo Luqueño, por las fechas 4 y 5 respectivamente, pero el reglamento de competencia de la temporada 2021 ya no contempla la postergación de partidos por brotes de COVID-19.

“Reglamentariamente no existe una causal para suspender ese partido (12 Octubre vs. Sol), ya no existe esa cláusula (siete o más casos positivos o los 2 arqueros de un plantel)”, afirmó hoy el presidente de la Divisional de Honor, Carlos Sosa Jovellanos, en charla con radio Uno.

Por su lado, Julio Tottil, jefe médico del conjunto itaugueño, afirmó en Versus radio que apoyará a la directiva si decide no presentarse. "Yo voy a estar de acuerdo, pero no soy quien toma esa decisión", señaló.

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) se enfrenta a una encrucijada ya que podría darse el primer walkover desde el retorno de la alta competencia.

No es la primera vez que el 12 de Octubre pasa por algo similar. El año pasado, cuando transcurrían los primeros días de la vuelta del fútbol, se detectó un contagio masivo, que finalmente fue entendido como un error del laboratorio que entonces tenía a su cargo el procesamiento de las muestras.