Sol de América estaba cómodamente arriba de Guaraní con ventaja de tres goles, pero el Aurinegro supo acortar cifras y poner la victoria solense en riesgo. No obstante, el cuadro de Villa Elisa supo conservar la ventaja mínima y se impuso 3-2.

Rodrigo Ruiz Díaz, Adrián Martínez e Ignacio Miño se anotaron en la lista de artilleros en la jornada celebrada en el Luis Alfonso Giagni.

Sol de América jugó con tranquilidad, con mucha solvencia, quitando ventaja de las inconsistencia de Guaraní, que iría a reaccionar en la segunda mitad.

Ingresó Gabriel Esparza y en conjunción con Epifanio García lograron reducir la diferencia que había hasta ese momento, dejando la misma a sólo un gol.

La que parecía una victoria cómoda y hasta fácil se volvió trabajada, complicada y angustiosa. Guaraní tuvo momentos propicios para dar golpes verdaderamente insospechados, pero en el toque final no tuvo solidez.

Sol de América mantiene una racha interesante de puntos logrados. En los últimos cinco exámenes quitó cuatro triunfos y un empate. Suma 56 puntos en el acumulativo y amenaza a Nacional, que ocupa la última plaza de acceso directo en esa clasificación. El Danzarín está en línea de Sudamericana.

Guaraní, por su parte se muestra oscilante. A veces sí, a veces no. Unas veces convence y otras no. No mantiene un ritmo definido, un rendimiento lineal y como hoy suele sufrir tropiezos que son producto de ese ir y venir que lo deja en una situación de indefinición permanente.