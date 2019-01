Una camionada de billetes. El presidente de Olimpia, Marco Trovato, reveló que no hace mucho desde Arabia Saudita ofrecieron un platal por Roque Santa Cruz, pero el jugador decidió no moverse del club de sus amores.

El titular franjeado reconoció que “lo más difícil” del mercado de fichajes es “retener al plantel”, y contó sus razones.

En este sentido, reveló hoy en charla con radio Monumental que los árabes ofrecieron nada más y nada menos que 14 millones de dólares a Roque Santa Cruz, por dos años en su exótica liga.

Trovato indicó que la propuesta fue difícil de rechazar ya que incluía un dinero importante para Olimpia, pero el delantero enterró toda posibilidad al sentar su posición de permanecer en el país.

“Roque me dijo ‘yo no me quiero ir, yo me quedo’”, afirmó.

A sus 37 años, Santa Cruz vive una segunda juventud y es la principal apuesta ofensiva de un equipo que se preparó a lo grande para ir por la Copa Libertadores.

"La frase #OlimpiaesAmor (campaña en redes sociales) es porque Roque Santa Cruz se quedó con nosotros", sentenció.

Roque y Olimpia se dieron un año más para internar devolver a la institución las memorables noches de gloria que fascinan a toda una generación.