El bulldog anda suelto y sin bozal.

El histórico José Luis Chilavert salió al paso de las consultas sobre el presente de la selección nacional y, fiel a su estilo, hizo gala de mala leche.

“La Albirroja tiene que empezar de cero. No tenemos arquero, ni laterales ni mediocampistas. Hoy no tenemos jugadores de jerarquía, necesitamos jugadores de jerarquía”, disparó en charla con Futgol 970 AM.

Aseveró que si de verdad este grupo tenía la categoría suficiente, “le habríamos ganado a una Venezuela eliminada en un Defensores repleto”.

Y está todo mal para el Chila, que ni se ilusiona con el proceso de Juan Carlos Osorio. “Lamentablemente perdimos mucho tiempo”, zanjó.

En otro punto, sacó el mazo y le dio con tutti al titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), a quien tildó de fracasado. “La gestión de Robert Harrison al frente de la APF va de fracaso en fracaso, de fracaso en fracaso”, sin pelos en la lengua.

EN CERRO

Chilavert se encuentra sumergido de lleno en la campaña proselitista de Lucio Maldonado rumbo a la presidencia de Cerro Porteño.

Dijo que su candidato “sabe lo que quiere” y que juntos le ofrecen “transparencia” al hincha de Cerro, además del empeño y la dedicación en pro de grandes objetivos.

“Todo se decidirá el 5 de diciembre. Hay dos opciones nada más. Seguir con el oficialismo o apostar por el cambio, no se puede negar las cosas buenas que hizo el oficialismo, pero siempre un cambio viene bien”, sentenció.