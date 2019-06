El técnico de Olimpia fue centro de atención por una anécdota que contó a una cadena televisiva acerca del idioma guaraní. Casi nadie entendió en contexto lo que contó el argentino y la mayoría se indignó con el ex 10 de Independiente de Avellaneda.

​Ante eso, José Luis Chilavert salió al paso a defender al entrenador y opinó que nunca ofendió a la lengua vernácula.

“Escuché que hay mucha gente que critica dura e injustamente a Daniel Garnero. Vi el video y manifestó que pidió a sus jugadores que mientras él esté no hablen en guaraní porque no entiende. Y es normal”, indicó el ex portero a radio Ñandutí.

Chilavert recordó asimismo anécdotas de vestuario con Césare Maldini. “Cuando él era nuestro técnico no hablábamos en guaraní porque él no entendía nada”, comentó.

Afirmó enfáticamente que “nunca faltó al respeto al idioma. Las críticas que le hacen son injustas”. “Daniel es una gran persona y un gran profesional; lo demuestra con Olimpia”, dijo.

Daniel Garnero, en una amena entrevista con Fox Sports recordó un pasaje con sus dirigidos. Estos conversaban en guaraní y como él no captaba lo que decían pidió que mientras esté él conversen en español.

Varios referentes sociales salieron “indignados” a criticar al orientador. Uno de ellos fue Ricardo Flecha, cantante de protesta y recordado integrante del Terceto Ñamandú.

El artista, reconocido hincha cerrista fue uno de los que extendió su dedo señalador, porque consideró que Garnero prohibió en general el uso del idioma.