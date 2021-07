El ‘León Guaraní’ (37) publicó hoy en sus redes una carta de despedida, haciendo oficial lo que se venía especulando en las últimas semanas.

“Llegó el día. Y agradezco a Dios que esta fecha tan especial para mí la viva rodeado de mi queridísima familia. Sin ellos no soy nada”, comenzó.

“He tomado la decisión de dar por terminada mi carrera como futbolista. Y sin duda la palabra más adecuada para este momento que significa un antes y después en mi vida es GRACIAS. Gracias a mi Dios en primer lugar por sostenerme cuando más lo necesitaba, a mi familia que siempre estuvo a mi lado en los buenos y malos momentos, a los compañeros, entrenadores y auxiliares de todos los clubes en los que jugué y por supuesto, de la selección paraguaya de fútbol. Todos ellos hicieron de mí lo que soy hoy”, prosiguió.

Nelson también aprovechó la oportunidad para acercarse al público. ”Gracias a vos que hoy lees estas palabras y que me alentaste y me acompañaste con tu grito de gol. Sepan que más allá del éxito no hay nada que se compare con la felicidad de poder cumplir el sueño de jugar profesionalmente. Recuerdos que los guardaré por siempre en mi corazón”.

“Dejé hace muchos años mi tierra natal San Joaquín para cumplir la promesa que le hice a mis padres. Viví bajo unas graderías y fui a Alemania sin tan siquiera hablar bien español. Cuanto más adverso era el camino más me aferré a mi sueño”.

“Sé que como yo hay miles de paraguayos que luchan por salir adelante. Hoy que cuelgo los botines les pido que apoyen a nuestras esperanzas. Ayer fue Nelson Haedo Valdez. Mañana puede ser ese mita’i que hoy juega descalzo en algún rincón del país”.

“Dicen que toda historia tiene un final. Yo prefiero creer que cada capítulo de la vida es siempre parte de uno. Cierro esta puerta, con el orgullo de hacer dado todo y también de haber disfrutado de cada paso. Ya me encontrarán próximamente en otros escenarios. Gracias de Corazón. Siempre”.

Nelson cierra su carta con la mención a sus clubes: Club Primero de Mayo de San Joaquín, Club Atlético Tembetary, Werder Bremen, Borussia Dortmund, Hércules de Alicante, Rubin Kazan, Valencia, Al JAzira, Olympiacos, Eintracht Frankfurt, Seattle Sounders y Cerro Porteño. Mención especial para la Albirroja: “gracias, siempre fuiste mi motivación”.