Tensa calma en Olimpia. Roque Santa Cruz habló por primera vez sobre la polémica desatada en las últimas horas y no ocultó su malestar por la forma en que se manejó la información.

El capitán de Olimpia fue abordado hoy al término del entrenamiento en la Villa Olimpia.

En este sentido, Roque dijo que no se puso a “analizar mucho” lo acontecido, pero que “los comentarios que llegan a oídos y ojos de los familiares, obviamente, plantean una situación difícil”.

“La información se distorsionó mucho. Ha sido, igualmente, un ejercicio interesante para ver como reacciona la gente. La situación es la que es. A principios de año dije que iba a jugar hasta diciembre, y tengo las mismas ganas. Hay una situación complicada para el club que nosotros tenemos que levantar, mostrar una reacción. Hay que responder a la exigencia del club, más allá de los problemas económicos del club, hay una exigencia a la corresponder”, manifestó.

El histórico goleador de la Albirroja cree que la situación se magnificó y tomó otros matices debido, también, al complicado momento deportivo que vive el equipo. “Se pasa de mejor manera cuando los resultados acompañan, eso (mala racha) magnifica mucho lo que sucede. La situación ha cambiado y el jugador lo sufre, esa es la principal preocupación de nosotros los jugadores”, aseveró.

Sobre su continuidad, Roque explicó que él “en ningún momento” presionó para que el club salde su deuda y que respetará su contrato, si bien la oferta de Libertad fue tomada por los directivos como una oportunidad de aliviar las demacradas cuentas.

“Tengo contrato, soy jugador del club. En ningún momento se puso en entredicho eso (su continuidad). Hubo interés (de Libertad), sí. Y bueno que no pasa nada. (Miguel) Cardona habla de que mi deseo es ayudar al club, e hizo mención de esto como una oportunidad de ayudar al club, válida para ellos (directivos), en vista de la situación actual (crisis financiera), pero en ningún momento se puso en entredicho (continuidad)”, zanjó por ese lado.

Por último, Roque no ocultó su malestar por el manoseo hacia su persona y la forma en que repercutió en la opinión pública. “Sí (dolido), obvio que sí. Pero más que nada por los temas familiares, porque ellos consumen más. Sí sé que se me trató como un traidor, pero estas cosas son así, es un buen ejercicio para conocer a las personas. No entiendo por qué lo dijeron después de todo lo que pasó. Mi única intención fue alivianar una carga”, sentenció.