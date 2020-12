El desaforado festejo que protagonizó Raúl Bobadilla en Luque continúa dando que hablar. El delantero está convencido de que la acción no amerita la intervención de oficio del Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Bobadilla marcó ante Libertad el 1-3 que le sentenció el pase de Guaraní a las semifinales del torneo Clausura 2020.

La emoción del momento llevó al seleccionado nacional a despojarse de sus prendas y, por ahí, estuvo a nada de mostrar más de lo permitido.

"En el festejo me saqué la camiseta, por la euforia del momento el short se me fue un poquito para abajo. No le falté el respeto a nadie”, afirmó en charla con Versus Radio.

De hecho, el árbitro Juan Gabriel Benítez lo amonestó por sacarse la camiseta, pero en redes sociales los hinchas de Olimpia han comenzado una campaña que pretende lograr la intervención del Tribunal Disciplinario, porque creen que se ajusta a la acción que le costó cuatro partidos de suspensión a Jorge ‘Pollo’ Recalde.

“No hice ningún gesto obsceno, se comparó con lo que hizo el "Pollo", pero son cosas totalmente diferentes. No quise cargarle a nadie, no me fijé en nadie. Lo del ‘Pollo’, todos lo vimos”, explicó.

Bobadilla no teme que el Tribunal tome cartas en el asunto. Lo que pueda pasar o no con este caso depende del informe de Benítez. De momento, no se tienen datos de una intervención de oficio.