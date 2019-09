La 46ª edición de la prueba madre del deporte motor nacional está en serio riesgo de ser suspendida. Faltan los estudios y permisos correspondientes y desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible adelantan que los tiempos no concuerdan.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) envió un ultimátum al Touring Club Paraguayo (TACPy) sobre al licencia ambiental solicitada por la organización.

En este sentido, según indicó Carolina Pedrozo, irectora de Evaluación de Impacto Ambiental del Mades en una entrevista hoy con el programa A Punto por canal Gen, el TACPy presentó de forma tardía e incompleta la auditoría de impacto ambiental del evento, específicamente en lo que respecta a las rutas.

Pedrozo afirmó que el Touring está en falta y “ellos pueden realizarlo", pero "no deberían".

“Nuestro asesor jurídico fue sumamente claro, ellos se exponen a sanciones administrativas, pecuniarias y estamos obligados a correr traslado al Ministerio Público si hay alguna infracción. El Ministerio va activar todos los mecanismos de fiscalización, verificación e intervención si son necesarios”, señaló.

La funcionaria manifestó que “de hecho, en este momento, el Chaco paraguayo está atravesando una situación sumamente sensible”, por “toda la presión que generan los diferentes focos de incendio y las acciones que hay que impulsar para la restauración de estas zonas afectadas”.

Los incidentes se aglutinan y, de esta manera, el rally no podría desarrollarse en sus fechas previstas (finales de septiembre). ”La información más significativa (rutas) para poder hacer el análisis no se presentó. Entonces, lamentablemente conociendo los plazos que tenemos para hacer este análisis multidisciplinario, no vamos a llegar al 26 de septiembre para poder expedirnos”, alegó.

Por último, el Touring se hizo sentir a través del abogado Nery Silva. El letrado indicó que no hay secretos y que “el 98 por ciento del trazado es el mismo del año pasado”.

“Solo se le agregaron dos tramos, lo cual hace factible su realización”, concluyó.