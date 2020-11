"La imagen fue terrible de ver, muy chocante. Yo cuando me subo al monoplaza sé que asumo riesgos, pero fue algo horrible. No sé muy bien cómo sucedió, pero está claro que el halo funcionó y que evitó que la barrera le cortara la cabeza", opinó Hamilton.

El piloto británico firmó su undécimo triunfo del año, con el que elevó a 95 su récord histórico de victorias en Fórmula Uno.

"Esto nos recuerda que éste es un deporte muy peligroso, en el que vamos al límite; y hay que reconocer que la FIA (Federación Internacional del Automóvil) y la F1 han hecho un gran trabajo en lo que a la seguridad se refiere", opinó Hamilton, de 35 años, que ganó después de arrancar primero, toda vez que el sábado también había mejorado a 98 su propio récord histórico de 'poles' en la F1.

"Físicamente ha sido una victoria muy exigente; también fue complicado estar parados casi una hora, por el accidente, y luego volver a competir", apuntó.

