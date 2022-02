El atacante argentino no volverá a la disciplina del elenco azulgrana de barrio Obrero.

En este sentido, Carrizo y Cerro Porteño mantuvieron semanas de un intenso tira y afloja, con situaciones a veces difíciles de entender y, ahora, le llegó el corte definitivo al asunto.

"Tuve una propuesta de Cerro, y al pasar varios días estuvimos de acuerdo. En ese momento, les consulté si podía esperar hasta que naciera mi hijo. Como se estiraba el nacimiento, yo fui a Paraguay y al llegar allí nació mi hijo y yo me volví a Rosario, por eso", comenzó diciendo el veloz extremo hoy en charla con La Deportiva.

Debido a lo cambiante de la situación, Carrizo sintió que ya le estaba faltando al respeto a la institución, al técnico Francisco Arce y a sus compañeros. “No quise alargar más la situación (negociación con Cerro) por respeto a los dirigentes y mis compañeros que se comportaron 10 puntos conmigo. Por eso dentro del momento que vivía, por motivos personales, preferí que la situación culmine", alegó.

Todo pasó por una “cuestión de plazos”, según Carrizo. De hecho, el jugador todavía no sabe dónde seguirá su carrera, a sabiendas de las propuestas de Rosario Central y Peñarol, entre otros.

"Simplemente fueron motivos personales del momento por lo que no se dio. Me voy feliz y tranquilo. Le he agarrado mucho cariño al club y al país”, sentenció.