Los colombianos Roger Martínez (m.24) y Andrés Ibargüen (m.85) y el paraguayo Bruno Valdez (m.50) convirtieron por las Águilas que llegaron a tres victorias con una derrota y nueve puntos.

Los Rayados del entrenador uruguayo Diego Alonso quedaron con un hombre menos por la expulsión del colombiano Setefan Medina en el minuto 30.

Pumas y América encabezan la tabla con nueve puntos, los mismos que Cruz Azul, tercero y Monterrey, cuarto, pero universitarios y celestes tiene un encuentro pendiente.

Un par de horas antes el Toluca derrotó 1-2 a los Tigres, UANL y el León goleó 4-0 a los Gallos de Querétaro.

En Monterrey, norte del país, el argentino Enrique Triverio y el brasileño Wiliam Da Silva anotaron un gol cada uno para darle la victoria al Toluca sobre los “felinos” que llevaban 29 partidos sin perder en su estadio.

En el otro duelo de ayer, Lobos Buap y Atlas empataron sin goles. El Lobos falló un penalti del inglés Colin Kazin Richard y Atlas dejó ir numerosas oportunidades de goles, lo cual llevó al 0-0.

La jornada empezó con el triunfo de Veracruz, 1-2 sobre el Puebla con dos goles del argentino Christian Menéndez y Morelia superó 2-1 al Necaxa.

Hoy cierra la cuarta fecha con los encuentros Pumas UNAM vs. Pachuca, Guadalajara vs. Santos Laguna y el Tijuana vs. Cruz Azul.