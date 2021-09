El lateral de la selección brasileña Danilo lamentó la suspensión del superclásico entre Brasil y Argentina el pasado domingo, aunque afirmó que "todos sabían" y no era "secreto" dónde jugaban los cuatro argentinos que infringieron las reglas sanitarias para entrar al país sudamericano.

"Todo el mundo sabe que los cuatro jugadores de Argentina actúan en Inglaterra. Todo el mundo sabe de las reglas del Reino Unido para llegar a Brasil. No era secreto para nadie", dijo anoche en una rueda de prensa el lateral, que milita en el Juventus italiano.

Danilo agregó que, pese a las infracciones, no imaginó que el partido sería suspendido, aunque prefirió no opinar sobre quién debería ganar los puntos equivalentes al duelo disputado en Sao Paulo tras la cancelación del mismo.

El pasado domingo, las autoridades brasileñas interrumpieron el clásico entre Brasil y Argentina, válido por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022, después de que cuatro jugadores del equipo visitante (Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero y Giovani Lo Celso) no obedecieron el protocolo sanitario establecido para ingresar al país.

"No me cabe a mí comentar, me cabe cumplir las reglas, las leyes. Ellos (la FIFA) tendrán acceso a todas las pruebas para que se haga justicia", declaró Danilo.

Pese a que admitió que su equipo estaba con "muchas ganas y muy concentrado" para el clásico con Argentina, el lateral señaló que, ahora, Brasil tiene que centrarse en los entrenamientos y partidos futuros.

"Teníamos más motivación para jugar, pero hay que pasar página, pensar en el entrenamiento de hoy, en la preparación de Perú", recalcó.