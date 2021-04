La acción penal, presentada anoche por el abogado de la ANFP, Gonzalo Cisternas, llegó a los tribunales chilenos días después de que un comunicador del medio nacional La Red denunciara arreglo de partidos, amenazas a dirigentes y compra de jugadores para asegurar resultados.

"La ANFP recibió con escándalo los hechos denunciados por señor Víctor Gómez, disponiendo de inmediato realizar averiguaciones internas, las que no arrojaron resultados, entre ellas consultar y requerir la información al medio emisor de la noticia", señaló el representante del ente rector del fútbol chileno.

"Dada la precariedad de las posibilidades investigativas de la ANFP y la gravedad de los hechos denunciados, el Directorio de la Asociación ha determinado denunciar los hechos que han sido informados por el señor Gómez pues, de ser ciertos, no se pueden permitir y deben perseguirse con el máximo rigor", apuntó Cisternas.

Pero la historia no se detuvo ahí: el periodista que reveló la denuncia desmintió que el organismo le solicitara antecedentes que respaldaran sus afirmaciones, señalando que "la carta de uds (ANFP) solo me exigía que me retractara".

El periodista, además, afirmó que la carta con que la ANFP se puso en contacto con él "venía firmada por quien conoce toda la denuncia" y que ya remitió toda la información al jefe de integridad de la FIFA, Ennio Bovolenta.

De esta manera, la denuncia tomó curso legal en manos de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Orienta, ubicada en la capital chilena, Santiago.