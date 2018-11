La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol designó a Velázquez para este vital choque.

Olimpia recibirá este domingo a Cerro Porteño desde las 17:00 horas en Sajonia bajo la atenta mirada de la apuesta fuerte de APF.

Los potenciales candidatos descartados han sido Derlis López y Juan Gabriel Benítez.

Según Amelio Andino, el ‘decano’ del arbitraje, los últimos partidos de Velázquez han sido “fantásticos” y por ellos es el ideal para sostener tal responsabilidad.

DESIGNACIÓN *General Diaz vs. Deportivo Capiatá. Marcos Galeano. *3 de Febrero vs. Independiente CG. Julio Quintana. *Olimpia vs. Cerro Porteño. Óscar Velazquez. *Nacional vs. Libertad. Jorge Mercado. *Deportivo Santaní vs. Sportivo Luqueño. Giancarlos Juliadoza *Sol de América vs. Guaraní. Juan Gabriel Benítez.