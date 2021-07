No hubo ganador en el coqueto estadio San Francisco de Asís. Allí Atyrá se repartió los puntos con el Sportivo Iteño tras no pasar del 1-1. Carlos Díaz (55’) adelantó al elenco alfarero, pero Richard Salinas, haciendo valer la ley del ex, lo emparejó diez minutos después. Resultado que perjudica a Atyrá, que hipotecó así su condición de inmediato escolta.

Por su lado, el Gallo Norteño se impuso al Deportivo Santaní en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero con goles en ambos extremos del partido: Epifanio García madrugó el marcador (3’) de penal y José Acosta liquidó el expediente sobre tiempo añadido (92’). De esta manera, 2 de Mayo suma 23 puntos y, por ahora, sostiene un cómodo paso en la tabla de promedios.

La grilla continúa esta tarde con el choque entre Resistencia y San Lorenzo en la Chacarita, más el clásico de Santísima Trinidad en el Martín Torres y el encuentro del urgido Capiatá con el 3 de Febrero.

FECHA 19

-Martes 20 de julio

*Fernando de la Mora 3-1 Guaraní de Trinidad

*Tacuary FBC 3-1 General Caballero JLM

-Miércoles 21 de julio

*Atyrá FC 1-1 Sportivo Iteño

*Sportivo 2 de Mayo PJC 2-0 Deportivo Santaní

*Resistencia SC vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: Tomás Beggan Correa.

Horario: 14:45 (TV).

Árbitro: Marcos Galeano.

Asistentes: Víctor Dávalos y Lucio García.

Cuarto árbitro: Sergio Melgarejo.

*Sportivo Trinidense vs. Rubio Ñu

Estadio: Martín Torres.

Horario: 14:45.

Árbitro: César Rolón.

Asistentes: Cristóbal Alderete y Roberto Azari.

Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

*Deportivo Capiatá vs. Atlético 3 de Febrero CDE

Estadio: Erico Galeano (Capiatá).

Horario: 15:00.

Árbitro: Luis Urunaga.

Asistentes: Edilson Florenciano y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Blas Romero.

-Jueves 22 de julio

*Sportivo Ameliano vs. Fulgencio Yegros (Ñ)

Estadio: Adrián Jara (Luque).

Horario: 10:00 (TV).

Árbitro: Nelson Palma.

Asistentes: Derlis Viveros y Armindo Rojas

Cuarto árbitro: Julio Ojeda.

*Independiente CG vs. General Díaz

Estadio: Ricardo Gregor.

Horario: 10:00 (TV).

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Christian Giménez y Juan Mendoza.

Cuarto árbitro: Christian Aquino.

CLASIFICACIÓN

General Caballero JLM 40, Atyrá 32, Sportivo Ameliano 30, Independiente CG 29, Tacuary 29, Sportivo San Lorenzo 28, Resistencia 28, Fernando de la Mora 27, Rubio Ñu 26, 3 de Febrero CDE 23, Sportivo Trinidense 23, Sportivo 2 de Mayo PJC 23, Sportivo Iteño 22, Guaraní de Trinidad 21, Deportivo Santaní 20, Deportivo Capiatá 17, General Díaz 14, Fulgencio Yegros (Ñ) 10.