Los dirigidos por el argentino Marcelo Grioni, se pusieron rápidamente delante del Santos al marcar su primer gol en el minuto 2, gracias a un certero cabezazo de Breno Naranjo, que hizo vibrar el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el Cusco, que contó con un lleno total de 30.000 personas.

A los 14 minutos el centrocampista Rudy Palomino logró anotar el gol de la confianza, con un potente remate desde fuera del área que se clavó en el ángulo izquierdo.

El tercero lo convirtió Breno Naranjo, al minuto 37, con un disparo de izquierda, con lo que Cienciano se fue al descanso con la algarabía de las tribunas.

En el segundo tiempo José Cuero convirtió el cuarto gol, que consolidó el retorno de los cusqueños a la primera división, tras cuatro años de ausencia.

No obstante, el Santos no bajó los brazos y alcanzó su primer tanto a los 84 minutos de la mano del argentino Mateo Ahmed, y un esforzado segundo tanto a los 87 minutos también del argentino José Alfani, aunque ello no le alcanzó para superar al Cienciano que alcanzó renombre internacional al ganar la Copa Sudamericana de 2003 frente al River Plate y la Recopa de 2004 ante el Boca Juniors.

Cienciano y Santos llegaron al encuentro en Cusco con solo un punto de diferencia, con 41 y 40 respectivamente, por lo que el partido definió al equipo que se haría del primer cupo de los dos que otorga la Liga 2 para subir a primera.

El otro cupo se definirá en un cuadrangular entre los equipos que ocupan desde el puesto 2 al 7, al final del año.