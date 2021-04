El duque de Edimburgo visitó en seis ocasiones el All England Club, la última de ellas en 1977, año del aniversario del torneo. Además, entregó en dos ocasiones la copa de campeón al ganador masculino, a Lew Hoad en 1957 y a Neale Fraser, en 1960.

"El compromiso del duque durante más de seis décadas es un extraordinario legado. Esperamos que durante este tiempo de tristeza, su majestad encuentre comfort en la alta estima y el profundo respecto que se ha tenido siempre al duque", dijo Wimbledon en un comunicado.

La reina Isabel II ha visitado en cuatro ocasiones el torneo de Wimbledon, la última de ellas en 2010 para presenciar un encuentro de Andy Murray.

On behalf of all at The AELTC, we wish to convey our deepest sympathy to Her Majesty The Queen and The Royal Family on the passing of His Royal Highness The Duke of Edinburgh.

