El mediocampista es ahora refuerzo del Estudiantes de Rio Cuarto, que milita en el ascenso de Argentina.

Pero en su mejor momento fue campeón de América en el 2014 con San Lorenzo de Almagro, en una recordada final con Nacional de Paraguay.

Aquella vez, con su gol se consagró el Cuervo por primera vez en su historia. "Esa vez agarré la pelota, empecé a picarla y por dentro me motivaba diciendo que soy el mejor", recuerda en la nota con Clarín.

Ortigoza después tuvo la chance de jugar con su equipo ante el poderoso Real Madrid, una de las experiencias que lo llenaron como profesional.

Asimismo, su paso por la selección lo califica como hermoso. "No lo sé decir con palabras, pero es hermoso, una sensación única", indicó.

Dijo que "sos un caballito de carrera: avena y a descansar. Tenés lo mejor de lo mejor. La mejor ropa, el mejor vuelo, el mejor masajista, te vienen a buscar las marcas…"

"Sos el mejor de tu país. Cuando estás en la selección no te das cuenta: viajás, te entrenás, jugás, volvés…éramos todos robotitos", manifestó.

Néstor Ortigoza jugó en Argentinos Juniors, San Lorenzo de Almagro, Olimpia, Nueva Chicago y Rosario Central.

Ahora está enfocado en su nuevo reto que es el ascenso. Considera que ahí encuentra mayor motivación que seguir en la élite.

"Yo quiero jugar a la pelota. Quiero pelear por algo, ganar cosas. Quiero ganar un título", refirió.

Contó que "me llamaron varios clubes pero no me convencía la propuesta. Yo no quiero ir para sumar puntos", aseveró.

Señaló que "prefiero ir a la Primera Nacional y tratar de ascender antes que estar en Primera para sumar puntos. Eso no me sirve, no me interesa".