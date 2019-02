El ex Libertad y últimamente en River Plate de Argentina va al creciente mercado norteamericano cedido justamente por el club campeón de América.

Entre las partes queda abierta la opción de compra del pase del atleta, quien perdió regularidad y espacio en el equipo principal a causa de lesiones.

Será el segundo club internacional en la carrera del defensor, quien antes jugara por Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

QUERÍA QUEDARME EN EL CLUB

"Yo era el jugador número 3 del lateral derecho, tenía la intención de pelear el puesto pero se me presentó esta situación de salir de River", dijo el paraguayo a Fox Sports Radio.

Reconoció que "no tenía la chance de jugar cada fin de semana" y que por esa razón "decidí buscar continuidad y acostumbrarme nuevamente a lo futbolístico".

"Sabía que estaba lejos de competir en el puesto así que tomé la decisión de salir", indicó, agregando que "estaba sin ritmo de partido"

"Después de la lesión me costó volver a agarrar ese ritmo que tenía antes. Estuve tres meses parado y no me pude recuperar bien", relató.

También explicó que "me llevó un mes recuperarme del talón. Jugué en Reserva varios partidos, en la pretemporada volví y me costó un poco volver a estar 100%".