Juan José Zapag habló hoy en la previa de la presentación de Juan Carlos Osorio en el Hotel Sheraton.

Entre otras cosas, indicó que no buscó ofender “a nadie” y que con el ‘mea culpa’ correspondiente iría a hablarlo con Toti Acosta.

“Puedo tener pensamientos, y los sigo manteniendo, pero no quise ofender a nadie. No busqué ofender”, explicó a la 970 AM.

Zapag había dicho en una explosiva nota que Guaraní jugaba pésimo contra Olimpia mientras que a Cerro le hacía partidazos, lo que levanto roncha en el titular legendario.

Al momento de la conferencia, se vio a Zapag y Acosta sentados uno al lado del otro e intercambiando palabras con la más amplia de las sonrisas.

En otro punto, el número uno de barrio Obrero se refirió al otro implicado en el caso, el presidente de Olimpia, Marco Trovato.

Y la cosa pinta diferente. Dio a entender que no tendría la misma predisposición para con el mandamás franjeado, con quien se cruzó primero. “Nada que ver Trovato, no tiene nada que ver. Ese es otro tema. Que no tengo mucho interés”, zanjó.