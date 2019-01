De momento no hay quien se apunte. Fredy Bareiro sigue sin poder cerrar con el que será el último club de su carrera deportiva.

El delantero, de 36 años, está próximo al pase a retiro y una nueva vida como entrenador (este año termina el curso).

En este sentido, mientras la mayoría de los clubes han arrancado la pretemporada él sigue esperando poder concretar su último fichaje.

“Estaba esperando alguna oferta, pero no salió nada. Ahora estoy disfrutando de mis hijos y la familia”, indicó hoy en charla con radio Monumental.

Bareiro fue partícipe de 31 partidos el año pasado -entre los torneos Apertura y Clausura- al servicio de Luqueño. Marcó cuatro goles y tuvo más regularidad en la Copa Paraguay, donde fue uno de los principales artilleros auriazules.

Pese a que le guarda un gran cariño y el mejor de los conceptos del 12 de Octubre de Itauguá, de momento descarta su retorno. “Le debo mucho a la institución, no quisiera volver así, me dio mucho y me abrió las puertas, pasé momentos muy lindos en el club”, afirmó.

El oriundo de Itauguá comenzó su carrera en el 12 de Octubre hacia el año 2001. Posteriormente pasó por Libertad (2003-2004 Y 2007), Saturn (2005-2006), León (2008), Estudiantes de Tecos (2008-2010), Cerro Porteño (2011), Olimpia (2012-2013 y 2015-2016), Nacional (2014 y 2017) y Sportivo Luqueño (2018).

‘Zorro’ ganó el torneo paraguayo de 2003 con Libertad, la liga de la Segunda División mexicana en 2008 con León (fue máximo goleador) y el Clausura 2015 con Olimpia. Fue medallista de Plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.