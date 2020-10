Quiñónez es un ejemplo de perseverancia y esfuerzo para ir superando día a día en el arbitraje, abriendo espacio además a que otras mujeres puedan incursionar en la profesión.

Su carrera arrancó en el año 2007 en la Unión de Fútbol del Interior. En el 2008 culminó el curso de árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol y en el 2012 recibió la insignia FIFA como árbitra internacional, logrando así un momento anhelado por cualquier profesional de esta rama futbolística.

Arbitró partidos en la Primera B, Copa Paraguay y Reserva Profesional (hoy Sub 23). Tiene en su haber varias participaciones en torneos Internacionales como: Copa Libertadores Foz de Iguazú-Brasil (2014), Copa Libertadores Asunción-Paraguay (2018), Copa Libertadores Manaos-Brasil (2019), Copa Libertadores Femenino Quito-Ecuador (2019), Sudamericano Sub 20 en Curitiba, Brasil (2012), Sudamericano Sub 17 Sucre, Bolivia (2013) y Juegos Odesur en Santiago de Chile.

Ahora tendrá la oportunidad de estar a cargo en el VAR y nos cuenta sus expectativas sobre esta nueva experiencia que afrontará. “Estoy muy contenta por este momento. Trabajé mucho para tener esta oportunidad, son años de mucho esfuerzo, mucha capacitación”.

Zulma comentó cómo fue su primera experiencia cuando el VAR llegó a nuestro país. “La primera vez que estuve ahí frente al monitor me quedé congelada, una debe estar concentrada al máximo para estar hasta en los más mínimos detalles. Con el tiempo y con las prácticas uno va mejorando y perfeccionando”, dijo a la web de la APF.

“Es importante el apoyo de los compañeros y de los entrenadores, siempre hubo el respeto, el trabajo en equipo y nunca hubo un trato diferente”, mencionó acerca del trabajo y el respaldo que tiene del grupo arbitral".

“En estos días es normal ver a árbitras mujeres en el fútbol, anteriormente era muy difícil ver mujeres dirigiendo un partido de fútbol entre hombres y más aún en el interior del país. La gente va perdiendo esa desconfianza porque se está demostrando que nosotras somos muy capaces para dirigir”, remarcó.